Савченко "потеряла ощущение земли" – Ляшко

По словам лидера "Радикальной партии", нельзя позволять делать вещи, которые вредят Украине, кем ты не был

Народного депутата Надежду Савченко исключили из состава делегации в ПАСЕ из-за того, что она "потеряла ощущение земли" в вопросе дозволенности переговоров с боевиками. Об этом заявил лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко, сообщает "112 Украина".

"Этот человек два года просидел в российской тюрьме и не дай Бог никому пережить того, что она пережила. Но мне кажется, что Надя после освобождения схватила звезду с неба и оторвалась от земли. Она потеряла ощущение земли и начала думать, что она мессия, которой все позволено. Не все разрешено. Нельзя позволять вещи, которые вредят Украине, кем ты не был", заявил Ляшко.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект 237 проголосовали народных депутатов.

20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".

Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

Как ранее отмечала нардеп, она на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря в эфире одного из телеканалов она заявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4.

По данным же СБУ, на встрече депутата Надежды Савченко и глав "ДНР" и "ЛНР" кулуарно обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия.