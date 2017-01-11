Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Савченко пояснила, почему важно обнародовать фамилии украинских пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7873/20_main.1484145710.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/20_tn.1484145710.jpg Политика Нардеп отметила, что от нее еще ни разу не потребовали родственники пленников убрать их ребенка из опубликованного списка

Савченко пояснила, почему важно обнародовать фамилии украинских пленных

Сегодня, 16:42

Нардеп отметила, что от нее еще ни разу не потребовали родственники пленников убрать их ребенка из опубликованного списка

Савченкосчитает, что общество должно знать правду об украинских пленных. Фото: AFP
Савченкосчитает, что общество должно знать правду об украинских пленных. Фото: AFP

Опубликованные списки украинских пленных помогут бойцам по возвращению из плена получить социальную защиту, и чтоб от них не открестилось государство. Об этом рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат Надежда Савченко.

Нардеп считает, что очень важно называть фамилии бойцов, которые находятся в плену, чтоб о них потом не забыло государство.

"Потом эти люди не получат социальной защиты потому, что станут никем и звать их будут никто. В будущем они просто не смогут доказать, что их ребенок погиб на войне, что это вообще была война, а не АТО. Поэтому очень важно называть фамилии. Ни один из родителей не позвонил мне с требованием убрать их ребенка из списка пленных. Наоборот, люди звонят и акцентируют внимание, что их детей нет в списке. Они верят, что их ребенок жив и просят добавить его фамилию в списки. Эти списки просто показали правду такой, как она есть. Хватит уже терпеть", – сказала Савченко.

Также она подчеркнула, что обнародование списков пленных не влияет на ситуацию с мошенниками, которые могут выйти на родственников с "предложением помощи".

"Заявления о том, что списками пленных воспользуются мошенники, – это бред. Некоторым просто нужно было сказать хоть что-то по этому поводу. На самом деле злоумышленники и так спокойно находили родителей пленных и обещали освободить их детей. Эти списки не являются секретными. К тому же там нет адресов и телефонов", – рассказала Савченко.

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.

В свою очередь нардеп пояснила, зачем опубликовала списки. Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена.

Сегодня сообщалось, что Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.
государство, мошенники, нардеп, савченко, пленные

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко пояснила, почему важно обнародовать фамилии украинских пленных". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко рассказала, почему переговоры по обмену пленными зашли в тупик

Сегодня, 16:18

Кремль в переговорах по пленным пытается провести по спискам сепаратистов россиян, чтоб не выдавать своего присутствия на Донбассе, считает нардеп

Политика

Надежда Савченко. Фото: "Обозреватель"

У Лутковской заявляют, что Савченко нарушила закон, опубликовав списки пленных

Сегодня, 15:28

Против нардепа может быть открыто уголовное производство, люди имеют право обращаться в прокуратуру, отмечает представитель омбудсмена

Политика

Георгий Тука.Фото: 24tv.ua

Тука раскритиковал Савченко за обнародование списков пленных

Сегодня, 14:57

Переговорный процесс по обмену заложниками требует тишины, а не шума, который создала нардеп, считает чиновник

Мир

Дмитрий Песков. Фото:ТАСС

В Кремле отреагировали на список Савченко о сотне пленных россиян

Сегодня, 13:03

Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными, говорит Песков

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко: Есть еще один список, но я не могу его опубликовать

Вчера, 17:57

Парламентарий объяснила, что в этом списке находятся люди, которых разыскивают

Политика

Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС

Действия Савченко усложнили процесс обмена пленными – Бессмертный

Вчера, 17:49

Он допустил, что нардеп, публикуя списки, возможно, руководствовалась добрыми намерениями

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.