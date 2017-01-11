Савченко пояснила, почему важно обнародовать фамилии украинских пленных

Нардеп отметила, что от нее еще ни разу не потребовали родственники пленников убрать их ребенка из опубликованного списка

Опубликованные списки украинских пленных помогут бойцам по возвращению из плена получить социальную защиту, и чтоб от них не открестилось государство. Об этом рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат Надежда Савченко.

Нардеп считает, что очень важно называть фамилии бойцов, которые находятся в плену, чтоб о них потом не забыло государство.

"Потом эти люди не получат социальной защиты потому, что станут никем и звать их будут никто. В будущем они просто не смогут доказать, что их ребенок погиб на войне, что это вообще была война, а не АТО. Поэтому очень важно называть фамилии. Ни один из родителей не позвонил мне с требованием убрать их ребенка из списка пленных. Наоборот, люди звонят и акцентируют внимание, что их детей нет в списке. Они верят, что их ребенок жив и просят добавить его фамилию в списки. Эти списки просто показали правду такой, как она есть. Хватит уже терпеть", – сказала Савченко.

Также она подчеркнула, что обнародование списков пленных не влияет на ситуацию с мошенниками, которые могут выйти на родственников с "предложением помощи".

"Заявления о том, что списками пленных воспользуются мошенники, – это бред. Некоторым просто нужно было сказать хоть что-то по этому поводу. На самом деле злоумышленники и так спокойно находили родителей пленных и обещали освободить их детей. Эти списки не являются секретными. К тому же там нет адресов и телефонов", – рассказала Савченко.

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.

В свою очередь нардеп пояснила, зачем опубликовала списки. Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена.

Сегодня сообщалось, что Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.