Савченко предложила заменить украинских переговорщиков в Минске

Политик считает, что на место нынешних представителей Украины в минских переговорах должны прийти более профессиональные люди

Народный депутат Надежда Савченко сделала неожиданное предложение – поменять состав участников от Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом она написала в Facebook.

"Я предлагаю заменить уставших, за три года бесплодной работы, минских переговорщиков на свежих, более профессиональных, которые дадут результат", – написала Савченко, говоря о неудачах Киева в процессе обмена пленными в Донбассе.

Она навела пример недавнего жеста доброй воли от украинской стороны по освобождению 15 пленных боевиков.

"Отдана была женщина с позывным "Сахара", за которую в свое время террористы готовы были отдать трех наших военных ребят из 40 батальона "Кривбасс", тогда не нашли возможным отдать женщину, однако сейчас отдали ее "по доброй воле", – подчеркнула нардеп.

Как сообщалось, сегодня Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т. н. "ДНР" и "ЛНР".