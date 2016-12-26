Савченко представит свою политсилу РУНА: "Партия будет милитаризированной"

Будут центральный спикер и люди из народа, которые его окружают, считает политолог

Народный депутат На­­дежда Савченко сегодня, на конференции "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики" представит свою политическую силу РУНА ("Рух украинского народа").

Отметим, что на прошлой неделе парламентария последовательно исключили из фракции "Батькивщина", украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также — из комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

Напомним, что такое решение в ВР приняли после того, как Савченко, минуя официальных переговорщиков и СБУ, встретилась в Минске с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Позже многие эксперты отмечали, что, скорее всего, она повторит судьбу экс-нардепа от БПП Егора Фирсова, потерявшего мандат парламентария вместе со своим местом во фракции.

Однако политолог Руслан Бортник считает, что Савченко останется в ВР. "Нардеп лишается мандата только в том случае, если он покидает фракцию самостоятельно, как это было с Фирсовым. В случае с Савченко, для лишения ее парламентского кресла, фракция "Батькивщина" должна подать заявление. Но они не пойдут на такое — это чревато потерей рейтингов", — считает он.

Что же касается самой политической силы, которую планирует создать Пуля, то эксперт уверен, что она будет очень похожа на Радикальную партию Олега Ляшко. "Будут центральный спикер и люди из народа, которые его окружают. Единственное отличие — ее партия будет более милитаризированной", — отмечает Бортник.