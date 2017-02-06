Савченко: Президентом становиться не хочу, но если надо – могу

Сегодня, 00:45

Также нардеп не исключает, что ее общественное движение может приобрести политической силы и пойти на следующие парламентские выборы

Надежда Савченко, фото InfoResist
Надежда Савченко, фото InfoResist

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что желания становиться президентом Украины у нее нет, но если будет нужно, она готова им стать, передает телеканал "112 Украина".

"Вопрос хочу? Знаете, хочу это немного в другом выражается. Не хочу. Могу. Так все и продолжается. Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо ... Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать", – говорит Савченко.

Также нардеп не исключает, что ее общественное движение "РУНА" может приобрести политической силы и пойти на следующие парламентские выборы.

"Гражданская сила однозначно наберет политической силы, это будет общественно-политическая сила. И пойду я на выборы? В любом случае я попытаюсь найти какое-то очень неординарное решение для этой ситуации", – отметила она.

Напомним, ранее народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА".

Отметим, что через несколько дней после возвращения в Украину, Надежда Савченко заявила, что станет президентом, если этого захотят украинцы.
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