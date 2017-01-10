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Савченко прокомментировала слухи о связях с Медведчуком http://www.segodnya.ua/img/article/7867/26_main.1484036221.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/26_tn.1484036221.jpg Политика Нардеп не исключила возможность, что может с ним познакомится, так как они оба занимаются освобождением пленных

Савченко прокомментировала слухи о связях с Медведчуком

Сегодня, 10:17

Нардеп не исключила возможность, что может с ним познакомится, так как они оба занимаются освобождением пленных

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»
Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

Народный депутат Надежда Савченко отрицает связи с украинским политиком Виктором Медведчуком и заявляет, что даже не знакома с ним. Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

Нардеп также не исключила возможность, что может с ним познакомится, так как они оба занимаются освобождением пленных.

"Я не знаю этого человека (Виктором Медведчуком – ред.). Меня, как и обычного украинца, всегда мало интересовала политика. Я этого человека просто не знаю, не знаю его историю... Мы незнакомы. Не исключаю, что мы когда-то познакомимся, раз мы работаем над освобождением пленных, но на данный момент мы незнакомы. Я не понимаю, почему нас пытаются связать", – сказала Савченко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объяснял, что Виктор Медведчук в Трехсторонней контактной группе имеет исключительно одну функцию: освобождение заложников, которые заключены в России, в первую очередь, и на оккупированных территориях.

В свою очередь Надежда Савченко заявила, что планирует в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.
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