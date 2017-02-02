Савченко рассказал, как ее пытались "купить"

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что ей предлагали деньги от разных политических сил и повышение рейтинга. Об этом она заявила в интервью "Новому времени".

По ее словам, когда она покинула "Батькивщину" и решила создать свою партию РУНА, ей "посыпались" финансовые предложения.

"Я не могу сказать, что мне не делают предложений денег или политических партий. Делают. Но я не продаюсь, Украина не продается. О конкретных суммах не говорилось. Речь шла о том, что у меня плохой рейтинг, а потому надо начать делать так, "открывать рот тогда, когда мы тебе скажем, мы тебя подчистим, подмарафетим, изменим образ, вот тебе партия, вот тебе вторая, вот тебе все, ты лидер. Им главное – вложить деньги. Я уже узнаваема. Это очень важно для политика. И все, на мне можно зарабатывать их технологиями, деньгами. Не знаю, сколько бы они вложили в меня, я не спрашивала о сумме", – рассказала Савченко,

Она подчеркнула, что с "предложениями" к ней обращались посредники, а не заказчики напрямую. Нардеп также не уточнила, представители оппозиции или власти ей предлагали деньги.

Напомним, ранее Надежда Савченко рассказывала, за чей счет будет существовать ее политическая сила РУНА "Рух украинского народа". Нардеп отрицает, что ее кто-нибудь финансирует, и добавила, что у нее есть два источника доходов.