Савченко рассказала, как относится к Тимошенко

Сегодня, 09:52

Нардеп подчеркнула, что в разведку с лидером "Батькивщины" не пошла бы, так как Тимошенко является политиком, а не воином

Надежда Савченко. Фото из архива
Надежда Савченко. Фото из архива

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что у нее нет дружеских отношений с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, и считает ее лишь коллегой по работе. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, дружеских отношений между ними нет.

"Я расцениваю Юлию Тимошенко так, как и всегда расценивала. Для меня это политик, политик с опытом, для меня это сильная и умный человек и женщина. Никаких близких или дружеских отношений у нас не было. Для меня Тимошенко это коллега по работе, потому что мы остаемся в одном парламенте", – сказала она.

На вопрос, пошла бы Савченко в разведку с Тимошенко, она ответила отрицательно и добавила: "Она политик, а не воин".

Напомним, 20 декабря Надежду Савченко официально исключили из фракции "Батькивщина". Причина исключения – деятельность, несовместимая с принципами партии.
Тимошенко, нардеп, савченко, политик

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Источник:

"Сегодня"

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