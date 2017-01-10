Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Савченко рассказала, как закончить войну на Донбассе уже в 2017 году http://www.segodnya.ua/img/article/7867/21_main.1484034461.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/21_tn.1484034461.jpg Политика Нардеп считает, что пока конфликт будет выгоден в финансовом плане, конца войне не будет

Савченко рассказала, как закончить войну на Донбассе уже в 2017 году

Сегодня, 09:47

Нардеп считает, что пока конфликт будет выгоден в финансовом плане, конца войне не будет

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Военный конфликт на Донбассе реально закончить уже в нынешнем году, если сделать ее максимально не выгодной для всех сторон. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказала народный депутат Надежда Савченко.

Нардеп считает, что войну нужно сделать невыгодной для российской стороны и для украинских чиновников, которые имеют к ней отношение.

"Я считаю и знаю, что это возможно (закончить войну в 2017 году – ред.). Войну, которой нет, легко закончить. Если война выгодна в финансовом плане, то она будет продолжаться вечно. Сейчас, начиная от передовой и заканчивая западом страны, все отлично понимают, почему продолжается война. Потому что кому-то она выгодна. Но она не выгодна украинцам, поэтому ее нужно закончить", – рассказала Савченко.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал президента США Барака Обаму и западный мир защитить Украину в войне с Россией в соответствии с Будапештским меморандумом

Ранее политолог Владимир Фесенко рассказывал, что в 2017 году следует ожидать, что США и Россия предпримут попытки наладить отношения, при этом Украине не стоит рассчитывать на прекращение войны на Донбассе.
война, Донбасс, нардеп, савченко, конфликт

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко рассказала, как закончить войну на Донбассе уже в 2017 году". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Юрий Тандит. Фото: Хвиля

В СБУ боятся, что информация Савченко о пленных может "навредить ребятам"

7 Января, 14:35

Юрий Тандит говорит, что нельзя манипулировать списками и "заниматься политическим пиаром"

Политика

Надежда Савченко. Фото: facebook.com

Савченко обещает скоро обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести

7 Января, 11:11

Депутат рассказала, что собрала информацию во время встречи с боевиками и представителями РФ в Минске

Политика

Надежда Савченко. Фото: из открытых источников

Савченко рассказывает, что войну на Донбассе можно было закончить за два месяца

5 Января, 12:08

По мнению нардепа, нужно подобрать политическую ситуацию и военную хитрость

Донбасс

Савченко приехала в Мариуполь. Фото: Facebook

Савченко прибыла на Донбасс

2 Января, 18:02

Народный депутат побывала в гостях у украинских военных и сфотографировалась с ними

Политика

Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС

Савченко планирует новые встречи с главарями боевиков

30 Декабря 2016, 08:38

Прямые переговоры между властями Украины и главарями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" открыто поддерживает Россия

Политика

Захарченко и Плотницкий. Фото: "Обозреватель"

В СБУ отреагировали на желание Савченко привезти Захарченко и Плотницкого в Киев

30 Декабря 2016, 14:01

Следователи рассматривают эту возможность с целью допросить главарей боевиков, отмечает Гитлянская

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.