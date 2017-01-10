Савченко рассказала, как закончить войну на Донбассе уже в 2017 году

Нардеп считает, что пока конфликт будет выгоден в финансовом плане, конца войне не будет

Военный конфликт на Донбассе реально закончить уже в нынешнем году, если сделать ее максимально не выгодной для всех сторон. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказала народный депутат Надежда Савченко.

Нардеп считает, что войну нужно сделать невыгодной для российской стороны и для украинских чиновников, которые имеют к ней отношение.

"Я считаю и знаю, что это возможно (закончить войну в 2017 году – ред.). Войну, которой нет, легко закончить. Если война выгодна в финансовом плане, то она будет продолжаться вечно. Сейчас, начиная от передовой и заканчивая западом страны, все отлично понимают, почему продолжается война. Потому что кому-то она выгодна. Но она не выгодна украинцам, поэтому ее нужно закончить", – рассказала Савченко.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал президента США Барака Обаму и западный мир защитить Украину в войне с Россией в соответствии с Будапештским меморандумом

Ранее политолог Владимир Фесенко рассказывал, что в 2017 году следует ожидать, что США и Россия предпримут попытки наладить отношения, при этом Украине не стоит рассчитывать на прекращение войны на Донбассе.