Савченко рассказала, почему переговоры по обмену пленными зашли в тупик

Кремль в переговорах по пленным пытается провести по спискам сепаратистов россиян, чтоб не выдавать своего присутствия на Донбассе, считает нардеп

Народный депутат Надежда Савченко считает, что переговоры по обмену пленными в Минске были слишком закрытыми, что привело к тупиковой ситуации. Об этом она рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Из-за того, что переговоры в Минске были такими закрытыми и осторожными, а все настаивали на необходимости придерживаться выбранной Администрацией президента государственной позиции, ситуация зашла в тупик. Людей привязали к политической цене. Часто озвучивалось, что Плотницким и Захарченко манипулирует Россия. Вот она и манипулирует таким образом, что они не хотят показывать присутствие российских военных на Донбассе, убивающих наших людей. Потом они еще скажут, как в Крыму: мол, это были "вежливые зеленые человечки", – сказала Савченко.

Она отметила, что Кремль в переговорах по обмену пленными пытается провести по спискам сепаратистов россиян.

"По спискам сепаратистов проводят россиян. Аргументируется это тем, что данные россияне являются уроженцами Украины. Но подождите, уроженец не означает гражданин. То есть это граждане России. И, конечно, Дарья Морозова будет озвучивать ту позицию, которая выгодна Москве, чтобы обменять россиян под видом украинцев. На самом деле минская группа должна была работать над разделением списка пленных на граждан Украины и граждан РФ. И, соответственно, нужно определить их категорию обмена, чтобы формула была справедливой: украинцев на украинцев, а россиян на украинцев из России", – подчеркнула нардеп.

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России. Нардеп пояснила, зачем опубликовала списки. Она считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена.

Также политик предложила поменять состав участников от Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске в переговорах по обмену пленными.