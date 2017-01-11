Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Савченко рассказала, почему переговоры по обмену пленными зашли в тупик http://www.segodnya.ua/img/article/7873/5_main.1484144321.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/5_tn.1484144321.jpg Политика Кремль в переговорах по пленным пытается провести по спискам сепаратистов россиян, чтоб не выдавать своего присутствия на Донбассе, считает нардеп

Савченко рассказала, почему переговоры по обмену пленными зашли в тупик

Сегодня, 16:18

Кремль в переговорах по пленным пытается провести по спискам сепаратистов россиян, чтоб не выдавать своего присутствия на Донбассе, считает нардеп

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Народный депутат Надежда Савченко считает, что переговоры по обмену пленными в Минске были слишком закрытыми, что привело к тупиковой ситуации. Об этом она рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Из-за того, что переговоры в Минске были такими закрытыми и осторожными, а все настаивали на необходимости придерживаться выбранной Администрацией президента государственной позиции, ситуация зашла в тупик. Людей привязали к политической цене. Часто озвучивалось, что Плотницким и Захарченко манипулирует Россия. Вот она и манипулирует таким образом, что они не хотят показывать присутствие российских военных на Донбассе, убивающих наших людей. Потом они еще скажут, как в Крыму: мол, это были "вежливые зеленые человечки", – сказала Савченко.

Она отметила, что Кремль в переговорах по обмену пленными пытается провести по спискам сепаратистов россиян.

"По спискам сепаратистов проводят россиян. Аргументируется это тем, что данные россияне являются уроженцами Украины. Но подождите, уроженец не означает гражданин. То есть это граждане России. И, конечно, Дарья Морозова будет озвучивать ту позицию, которая выгодна Москве, чтобы обменять россиян под видом украинцев. На самом деле минская группа должна была работать над разделением списка пленных на граждан Украины и граждан РФ. И, соответственно, нужно определить их категорию обмена, чтобы формула была справедливой: украинцев на украинцев, а россиян на украинцев из России", – подчеркнула нардеп.

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России. Нардеп пояснила, зачем опубликовала списки. Она считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена.

Также политик предложила поменять состав участников от Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске в переговорах по обмену пленными.
россия, переговоры, Донбасс, савченко, обмен пленными

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко рассказала, почему переговоры по обмену пленными зашли в тупик". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: "Обозреватель"

У Лутковской заявляют, что Савченко нарушила закон, опубликовав списки пленных

Сегодня, 15:28

Против нардепа может быть открыто уголовное производство, люди имеют право обращаться в прокуратуру, отмечает представитель омбудсмена

Политика

Георгий Тука.Фото: 24tv.ua

Тука раскритиковал Савченко за обнародование списков пленных

Сегодня, 14:57

Переговорный процесс по обмену заложниками требует тишины, а не шума, который создала нардеп, считает чиновник

Мир

Дмитрий Песков. Фото:ТАСС

В Кремле отреагировали на список Савченко о сотне пленных россиян

Сегодня, 13:03

Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными, говорит Песков

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко опубликовала списки оккупантов, задержанных на Донбассе

Сегодня, 10:47

В скорректированных данных нардеп указывает россиян, совершивших преступления против Украины за время войны

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко: Есть еще один список, но я не могу его опубликовать

Вчера, 17:57

Парламентарий объяснила, что в этом списке находятся люди, которых разыскивают

Политика

Надежда Савченко. Фото: rbc.ua

Савченко объяснила, зачем выложила списки пленных

Вчера, 17:38

Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.