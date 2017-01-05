Савченко рассказывает, что войну на Донбассе можно было закончить за два месяца

Нардеп Надежда Савченко считает, что войну на Донбассе можно было закончить за два месяца.

Такое мнение она высказала в интервью "Эхо Москвы".

"Войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там два месяца ее можно было бы… И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю "честные заявления", когда там "Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время". Нет. Конечно же, военная хитрость есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать", – сказала она.

Напомним, ранее Савченко заявляла, что война на Донбассе может закончиться в 2016 году. До этого Савченко допускала возвращение Крыма под контроль Украины в результате возможной третьей мировой войны.