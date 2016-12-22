Савченко сама написала заявление о выходе из ПАСЕ – Залищук

Народный депутат Надежда Савченко сама написала заявление о выходе из состава ПАСЕ, потому что собирается принять участие в в Парламентской Асамблее ОБСЕ. Об этом заявила нардеп Светлана Залищук, передает "112 Украина".

"На самом деле Надежда Савченко написала заявление о том, что она хочет выйти из ПАСЕ и принять участие в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Основываясь только на этом заявлении, парламент принял это решение постановлением. Здесь не было конфликтного момента. Это не то, что парламент Украины лишил Надежду Савченко членства в ПАСЕ из-за ее позиции", – заявила Залищук.

По ее словам, состоится ротация и Савченко перейдет в ПА ОБСЕ в соответствии с решением фракции "Батькивщина". Такое решение не требует голосования в парламенте.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.

237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.