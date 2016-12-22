Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Савченко в Германии рассказала о российской агрессии http://www.segodnya.ua/img/article/7821/43_main.1482421752.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/43_tn.1482421752.jpg Политика Россия развязала две войны и теперь решает свои интересы за счет жизней невинных людей, считает нардеп

Савченко в Германии рассказала о российской агрессии

Сегодня, 17:45

Россия развязала две войны и теперь решает свои интересы за счет жизней невинных людей, считает нардеп

Надежда Савченко. Фото: Facebook
Надежда Савченко. Фото: Facebook

Народный депутат Надежда Савченко рассказала немцам, как Россия уничтожает украинский народ, однако считает, что виновны в этом политики, а не российский народ. Об этом она рассказала в Берлине журналистам.

По ее словам, Россия развязала две войны и теперь решает свои интересы за счет жизней невинных людей.

"В двух войнах мы знаем виновного, который в них задействован. Это страна, которая считает, что ее личные интересы имеют право решаться за счет жизней других народов. Название этой страны – Россия, однако я не могу обвинить в этом народ. В этом виноваты политики и власть страны, которая является палачами и на руках которой находится много крови. Мой народ убивают российские солдаты", – рассказала Савченко.

Она также напомнила немцам, что знает об агрессии РФ не понаслышке, так как провела в плену два года.

Ранее Надежда Савченко заявляла, что она не таит личной обиды на россиян и сепаратистов за то, что взяли ее в плен, однако не собирается прощать войну на украинской земле.

Также напомним, что сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.
россия, война, народ, берлин, савченко, рф, политики, интересы

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко в Германии рассказала о российской агрессии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Савченко. Фото: politeka.net

Савченко "потеряла ощущение земли" – Ляшко

Сегодня, 17:25

По словам лидера "Радикальной партии", нельзя позволять делать вещи, которые вредят Украине, кем ты не был

Политика

Надежда Савченко. Фото: Sputnik

Савченко прокомментировала свое исключение из ПАСЕ: Работы мне хватит

Сегодня, 17:18

У народного депутата в любом случае остается большой фронт работ, заявила парламентарий

Мнения

Мария Захарова. Фото: ТАСС

В МИД РФ едко прокомментировали исключение Савченко из ПАСЕ

Сегодня, 16:46

Захарова напомнила, что Надежда вернулась из российского плена "живая и здоровая"

Политика

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

Савченко сама написала заявление о выходе из ПАСЕ - Залищук

Сегодня, 16:08

Нардеп собирается принять участие в Парламентской Асамблее ОБСЕ

Политика

Тарас Березовец. Фото: Facebook

Березовец об исключении Савченко из ПАСЕ: Кремль лишился своего "представителя"

Сегодня, 15:11

Эксперт считает, что парламентарии не только избавились от Савченко, но и "поставили подножку" Путину 

Политика

Надежда Савченко на заседании ПАСЕ. Фото: AFP

У Савченко прокомментировали ее исключение из ПАСЕ

Сегодня, 14:40

Сейчас народный депутат находится в заграничной командировке в Германии, где продолжает рассказывать европейцам о ситуации в Украине

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.