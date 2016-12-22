Савченко в Германии рассказала о российской агрессии

Россия развязала две войны и теперь решает свои интересы за счет жизней невинных людей, считает нардеп

Народный депутат Надежда Савченко рассказала немцам, как Россия уничтожает украинский народ, однако считает, что виновны в этом политики, а не российский народ. Об этом она рассказала в Берлине журналистам.

По ее словам, Россия развязала две войны и теперь решает свои интересы за счет жизней невинных людей.

"В двух войнах мы знаем виновного, который в них задействован. Это страна, которая считает, что ее личные интересы имеют право решаться за счет жизней других народов. Название этой страны – Россия, однако я не могу обвинить в этом народ. В этом виноваты политики и власть страны, которая является палачами и на руках которой находится много крови. Мой народ убивают российские солдаты", – рассказала Савченко.

Она также напомнила немцам, что знает об агрессии РФ не понаслышке, так как провела в плену два года.

Ранее Надежда Савченко заявляла, что она не таит личной обиды на россиян и сепаратистов за то, что взяли ее в плен, однако не собирается прощать войну на украинской земле.

Также напомним, что сегодня Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.