Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Савченко выгнали из ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7820/35_main.1482408486.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/35_tn.1482408486.jpg Политика Рада исключила пункт о назначении нардепа членом постоянной делегации ВР

Савченко выгнали из ПАСЕ

Сегодня, 14:07

Рада исключила пункт о назначении нардепа членом постоянной делегации ВР

Савченко исключили из делегации Украины в ПАСЕ. Фото: politeka.net
Савченко исключили из делегации Украины в ПАСЕ. Фото: politeka.net

Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

237 народных депутата проголосовали за постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.
Украина, рада, Верховная Рада, пасе, делегация, савченко, исключение

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко выгнали из ПАСЕ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

В Раде может не хватить голосов за исключение Савченко из ПАСЕ

Сегодня, 12:19

Савченко включили в ПАСЕ с целью ее защиты и спасения, сейчас ситуация изменилась

Политика

Савченко на заседании ПАСЕ. Фото: AFP

Савченко не должно быть в ПАСЕ – нардеп

Сегодня, 11:08

Ее включили в состав делегации, чтоб вытащить из России, однако теперь ее миссия выполнена, считает политик

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Комитет ВР может сегодня исключить Савченко из делегации ПАСЕ

Вчера, 11:26

Политики рассмотрят вопрос квот в Парламентской Ассамблее, что может лишить скандального нардепа места в делегации

Политика

Надежда Савченко. Фото: zvistka24.in.ua

Савченко официально выгнали из "Батькивщины"

20 Декабря, 11:24

Причина исключения - деятельность, несовместимая с принципами партии

Политика

Андрей Данилко. Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко о Савченко: "Она меня очень раздражала"

20 Декабря, 11:21

Может Савченко и неплохой человек, но ее поведение и высказывания испортили о ней впечатление, считает шоумен

Бизнес

Ощадбанк не поглотит "Приват", уверен специалист

Экс-глава НБУ оценил шансы на слияние "Привата" с Ощадбанком

19 Декабря, 11:53

ПриватБанк нужно скорее вернуть в частные руки, уверен Савченко

Политика

Дипломатическая активность Савченко больно ударила по репутации "Батькивщины"

18 Декабря, 22:12

15 декабря Савченко из фракции исключили

Политика

В Минске состоялась встреча боевиков с народным депутатом Украины

18 Декабря, 21:18

Савченко к концу 2016-го успела из почти кумира превратиться в почти изгоя

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.