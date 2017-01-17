Савченко заявила, что ей пишут россияне по поводу пленных

Народный депутат отметила, что предоставляет СБУ всю информацию, которой владеет

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что за информацией по поводу пленных к ней обращаются все заинтересованные стороны – и россияне, и украинцы. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, контактирует со всеми сторонами Савченко в письменном режиме.

"Сейчас ко мне поступают обращения на почту от той стороны, от россиян, напрямую из России от украинцев, которые сейчас находятся в плену, от их родственников. То есть я в письменном режиме контактирую со всеми сторонами", – рассказала Савченко.

По ее словам, депутат передает имеющуюся у нее информацию СБУ.

"Я предоставляю информацию, которая у меня есть, СБУ. Я не скрываю ничего от СБУ… СБУ со мной информацией не делится", – отметила она.

Напомним, 10 января Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.

11 января нардеп подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.

В свою очередь в Кремле отреагировали на список Савченко о сотне пленных россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными.