Савченко заявила, что не исключена из комитета по нацбезопасности и обороне

Решение о моем исключении не было принято ни в регламентном комитете, ни в ВРУ, отметила нардеп

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что она не была исключена из комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны, и до сих пор является ее членом, передает телеканал "112 Украина".

"Нет, я не была исключена. Это был очередной цирк и желание Пашинского (Сергей, глава комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны, – ред.) это сделать. Это решение было принято на комитете, но оно не было принято ни в регламентном комитете, ни в ВР. Поэтому в настоящее время остаюсь в комитете нацбезопасности и обороны", – заявила Савченко.

Напомним, 18 января комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности поддержал исключение народного депутата Надежды Савченко.

Сама же Савченко убеждена, что подобное решение является незаконным.