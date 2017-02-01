СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на Донбассе

Сегодня, 03:43

Члены Совета Безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения

СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на Донбассе, фото mn.ru
СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на Донбассе, фото mn.ru

Члены Совета Безопасности (СБ) ООН призывают к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня", – говорится в заявлении для прессы СБ ООН.

Отмечается, что СБ ООН "выразил серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и его серьезным влиянием на местное гражданское население".

"Члены Совета Безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям, в том числе среди мирного населения", – подчеркивается в документе.

Совет Безопасности заявил о "своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также о "необходимости строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), подтверждающей "Комплекс мер по выполнению минских соглашений".

В свою очередь в ООН заявили, что "глубоко обеспокоены эскалацией вооруженных действий в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта на востоке Украине".

"Нас особенно беспокоит судьба гражданских лиц, находящихся в зоне конфликта. Рост насилия является прямым нарушением Минских договоренностей", – говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

ООН призывает все стороны "немедленно прекратить военные действия, в полном объеме соблюдать режим прекращения огня", предоставить "немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ" международным гуманитарным организациям для оказания помощи пострадавшему населению, а также обеспечить Миссии ОБСЕ возможность наблюдать за ситуацией и докладывать о ней.

На четверг запланировано открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на востоке Украины. Встреча членов Совета пройдет под председательством посла Украины, который займет кресло председателя с 1 февраля.
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