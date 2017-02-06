СБУ не будет запрещать въезд Ле Пен в Украину из-за высказывания по Крыму

Сегодня, 15:32

Решение о статусе персоны нон грата для французского политика не принималось, отметили в ведомстве

Марин Ле Пен, фото AFP
Марин Ле Пен, фото AFP

Кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен за ее антиукраинские высказывания по оккупированному Крыму Служба безопасности не закрыла возможность въезда в Украину. Об этом рассказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, решение о статусе персоны нон грата для французского политика не принималось.

"Решение о запрете въезда не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд", – сказал Ткачук журналистам, отвечая на вопрос о том, согласился ли МИД с позицией СБУ о целесообразности запрета въезда.

17 января французский политик пообещала признать аннексированный Крым частью России. Кандидат в президенты Франции считает законным так называемый "референдум" на полуострове, а Крым, по ее мнению, никогда не был украинским.

В МИД Украины выразили возмущение заявлением Ле Пен. В ведомстве заявили, что подобные заявления будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину.

В свою очередь в команде лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину после ее заявлений об оккупированном Крыме.
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