СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля – СМИ

Служба безопасности Украины отменила 5-летний запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ.

По словам источника, отмена запрета стала возможной благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-центре СБУ не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Напомним, что о включение мэра польского Перемышля в список персон нон грата стало известно 17 января, когда украинские пограничники отказались впустить Роберта Хому на территорию Украины в международном пункте пропуска в Шегини. Позже в СБУ подтвердили, что Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет "за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни".

Включение Роберта Хомы в список персон нон грата в Украине вызвало резкую реакцию Варшавы. МИД Польши направило официальную ноту с требованием объяснить причины такого шага, а вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что такие действия вредят польско-украинским отношениям и пригрозил бойкотом совместных украинского-польских мероприятий.

Ранее Посольство Польши в Киеве направило ноту в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств относительно запрета на въезд в страну для мэра Перемышля.

Вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что решение о запрете въезда в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы вредит польско-украинским отношениям.

Напомним, Хома не был пропущен украинскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники выполнили указание "одного из правоохранительных органов Украины". По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Отметим, в Перемышле в декабре 2016 года прошел "Марш орлят". "Орлятами" называют польских добровольцев, которые в 1918-1919 годах воевали против Западноукраинской Народной Республики, а также против советской власти в 1919-1921 годах. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал: "Смерть украинцам!", и участники шествия хором его поддержали. Мероприятие проходило под патронатом мэра Хомы, причем дипломаты обеих стран заявляли, что инцидент на марше не повлияет на отношения Польши и Украины.