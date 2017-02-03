СБУ перехватила телефонные разговоры, подтверждающие, что боевики ведут обстрелы из жилых кварталов (видео)

Сегодня, 22:21

Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР"

Андрей Пургин, фото Novorosnews.ru
Андрей Пургин, фото Novorosnews.ru

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры бывшего председателя так называемого "народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата "народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают, что обстрелы боевиками украинских территорий велись из жилых кварталов оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР", – отметили в СБУ.

На аудиозаписи слышно, как Дворядкина говорит Пургину: "Только что тут "Грады" мимо нас куда-то прочесали".

Пургин отвечает ей: "От нас только летит, от нас".

Дворядкина: "У нас тут с посадочки".

Пургин: "А у нас веселее – у нас получается, если они сдуру становятся возле нашего дома, то капец".

"У нас тоже, вот прям рядом…. Во дворе сигналки срабатывают".

Ранее расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января. Об этом независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщает на своем сайте.

По данным Bellingcat, не менее 50 ракет было выпущено боевиками из жилых кварталов Донецка. Свежие спутниковые снимки и свидетельства очевидцев подтверждают геолокацию, с помощью которой удалось установить места пусков "Градов" из Донецка.
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"Сегодня"

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