СБУ проверит скандальные высказывания Пинчука по Украине

Слова бизнесмена проверят через судебную семантико-текстуальную экспертизу, чтоб понять, были ли его слова антигосударственными

Служба безопасности Украины взялась проверить украинского бизнесмена Виктора Пинчука на предмет антигосударственных заявлений. Об этом говориться в ответе СБУ на запрос народного депутата Дмитрия Яроша, опубликованного на его странице в Facebook.

Согласно ответу главы СБУ Василия Грицака, СБУ назначила судебную семантико-текстуальную экспертизу относительно высказываний Пинчука.

Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

Напомним, Виктор Пинчук заявлял в своей статье, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.