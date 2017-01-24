СБУ проверит скандальные высказывания Пинчука по Украине

Сегодня, 16:30

Слова бизнесмена проверят через судебную семантико-текстуальную экспертизу, чтоб понять, были ли его слова антигосударственными

Виктор Пинчук. Фото: Г. Салай, &quot;Сегодня&quot;
Виктор Пинчук. Фото: Г. Салай, "Сегодня"

Служба безопасности Украины взялась проверить украинского бизнесмена Виктора Пинчука на предмет антигосударственных заявлений. Об этом говориться в ответе СБУ на запрос народного депутата Дмитрия Яроша, опубликованного на его странице в Facebook.

Согласно ответу главы СБУ Василия Грицака, СБУ назначила судебную семантико-текстуальную экспертизу относительно высказываний Пинчука.

Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

16195445_1255987754478106_5766605237711644329_n

Напомним, Виктор Пинчук заявлял в своей статье, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
сбу, пинчук, ярош, экспертиза, высказывания

Вы сейчас просматриваете новость "СБУ проверит скандальные высказывания Пинчука по Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Кличко пояснил, почему Порошенко не пришел на украинский завтрак Пинчука в Давосе

19 Января, 10:22

По словам председателя партии "Блок Петра Порошенко", в этом вопросе очень много спекуляций

Политика

Фото: pinchukfund.org

Каждый сам решает, принимать или не принимать участие в украинском завтраке в Давосе - нардеп

17 Января, 14:55

Для Украины важно в Давосе показать, чем она интересна для мира, а также отстаивать свои позиции по Крыму и Донбассу

Политика

Вице-спикер Оксана Сыроид

Сыроид пояснила, почему отказалась от завтрака Пинчука в Давосе

17 Января, 13:45

Приглашения на украинский завтрак в Давосе Сыроид получала ежегодно, и в этом году тоже

Политика

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Вслед за Порошенко от завтрака Пинчука в Давосе отказалась Климпуш-Цинцадзе

16 Января, 18:10

Российская пропаганда может использовать в своих целях "мирный план" Пинчука против Украины, считает вице-премьер

Политика

Фото: president.gov.ua

"Слабость порождает зло": у Порошенко отбросили план Пинчука по компромиссу с РФ

5 Января, 11:04

Замглавы Администрации президента Елисеев ответил на статью Пинчука в The Wall Street Journal

Политика

Валерий Чалый. Фото: day.kiev.ua

Украинский посол в США прокомментировал скандальную статью Пинчука

1 Января, 13:02

Дипломат призывает узнать мнение украинских бойцов с передовой на Донбассе о замораживании конфликта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования