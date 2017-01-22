СБУ сорвала покушение на нардепа Антона Геращенко – СМИ

Сообщается, что основной мотив покушения на Геращенко – попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец"

Сегодняшнее заявление председателя СБУ о разоблачении попытки покушения на одного из народных депутатов Украины российскими агентами, является покушением на народного депутата Украины Антона Геращенко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем – бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).

В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена такая информация: "Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. "ЛНР". 17.06.2014 г. принимал участие в пленении Надежды Савченко. Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ. Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов – сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус" (до боевых действий на территории Украины служил/работал в в/ч А-4104). Дата рождения: 20.10.1965. Место проживания: Украина, Харьковская обл., Чугуевкий р-н, с. Чкаловское".

Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко – попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой.

За самим Геращенко в течение этого времени террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы. После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.

Против подозреваемых возбуждено дело по статье 112 КК – покушение на жизнь государственного деятеля, максимальная мера наказания, возможная по данному делу – пожизненное заключение. Следователи проводят экспертизу взрывного устройства, изъятого у задержанных, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности, к покушению на журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата, которая планировалась и координировалась с территории России.