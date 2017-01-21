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СБУ в Киеве предупредила покушение на народного депутата http://www.segodnya.ua/img/article/7904/64_main.1485002451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/64_tn.1485002451.jpg Политика Глава ведомства говорит, что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления

СБУ в Киеве предупредила покушение на народного депутата

Сегодня, 14:37

Глава ведомства говорит, что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления

СБУ заявила о предотвращении убийства нардепа в Киеве. Фото:Dnepr.info
СБУ заявила о предотвращении убийства нардепа в Киеве. Фото:Dnepr.info

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о предотвращении покушения на жизнь народного депутата Украины и причастности к преступлению спецслужб РФ.

"Вчера в Киеве предупреждено совершение резонансного преступления – покушение на жизнь народного депутата", – сказал Грицак на брифинге.

По его словам, к покушению причастны спецслужбы Российской Федерации.

Он также сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, они отчитывались перед своим куратором в РФ.

Глава СБУ указал, что проводилась тщательная подготовка преступления.

Что касается способа покушения, то, по словам главы СБУ, это должно было быть сделано с применением самодельного взрывного устройства, рассматривались два варианта – подложить взрывчатку под автомобиль или чтобы взрывное устройство сдетонировало по пути следования авто.

Злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления, добавил Грицак.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил адвоката в Днепровском районе Киева, от огнестрельных ран тот скончался в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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