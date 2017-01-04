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СБУ взялась за Ле Пен http://www.segodnya.ua/img/article/7854/96_main.1483525092.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/96_tn.1483525092.jpg Политика Служба безопасности направила письмо в МИД о том, что Марин Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию  Украины

СБУ взялась за Ле Пен

Сегодня, 12:17

Служба безопасности направила письмо в МИД о том, что Марин Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию  Украины

Фото: AFP
Фото: AFP

Служба безопасности Украины инициирует запрет въезда в Украину кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала "112 Украина".

"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпожа Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", – заявил Ткачук.

Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако политик не является представителем официальной власти Французской Республики.

"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", – заметил Ткачук.

Как сообщалось, лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной".

Напомним, ранее в СБУ допускали введение ограничительных мер в отношении Ле Пен, назвавшей законной аннексию Крыма Россией.

МИД Украины возмущен высказыванием Ле Пен, назвавшей законной  аннексию Крыма Россией, который является временно оккупированной территорией Украины.

Ле Пен также заявляла, что хочет снять санкции с России.
Франция, Крым, сбу, мид, ле пен, нон-грата

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Источник:

112.ua

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