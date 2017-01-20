Сегодня Порошенко выступит с речью в Давосе

Украинский гарант примет участие в множестве мероприятий и проведет ряд встреч с мировыми лидерами

Президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Глава Украинского государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

В ходе работы Форума президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Напомним, в этом году Украины нет в официальном рабочем расписании форума, как в прошлые годы. На форуме-2017 Украина проведет два неофициальных мероприятия.