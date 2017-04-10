Сегодня состоится заседание БПП с участием Порошенко и Гройсмана

Помимо первых лиц государства перед фракцией выступит и. о. министра здравоохранения Супрун

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман посетят сегодняшнее заседание фракции БПП. Об этом заявил в кулуарах парламент глава фракции Артур Герасимов, передает 112.ua.

"На сегодня запланировано заседание фракции БПП с участием президента и премьер-министра Украины", – сказал Герасимов.

Кроме того, перед фракцией выступит также и. о. министра здравоохранения госпожа Супрун.

"Она хочет презентовать несколько законов, касающихся развития и внедрения медицинской реформы. Я думаю, у нас на фракции будет положительная и стратегическая дискуссия по этому вопросу", – отметил глава фракции БПП.

Как сообщал Артур Герасимов, для внесения в парламент готовится президентский законопроект о восстановлении суверенитета. По его словам, Данный документ поможет урегулировать вопрос оккупированных территорий.