Семенюк-Самсоненко совершила самоубийство, дело закрыто – полиция

Сегодня, 15:31

Как отмечается, следователи пришли к заключению, что там нет состава уголовного правонарушения

Семенюк-Самсоненко. Фото: glavcom.ua
Семенюк-Самсоненко. Фото: glavcom.ua

Полиция пришла к окончательному заключению, что причиной смерти экс-председателя Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко было самоубийство и закрыла уголовное производство за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в киевской области Николай Жукович.

"Проведенными разнообразными экспертизами, следственными и иными процессуальными действиями следователи пришли к заключению, что там нет состава уголовного правонарушения, а есть самоубийство. Поэтому дело закрыто по согласованию с прокуратурой", – сказал Жукович.

Как сообщалось, Семенюк-Самсоненко была найдена мертвой с огнестрельным ранением 27 августа 2014 года в собственном доме в поселке Чайка Киево-Святошинского района Киевской области.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело Семенюк было найдено с огнестрельным ранением в области нижней челюсти из охотничьего ружья, которое было найдено рядом с погибшей.
расследование, полиция, самоубийство, Семенюк-Самсоненко

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Источник:

УНИАН

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