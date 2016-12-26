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Сенат Нидерландов рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после 15 марта – МИД http://www.segodnya.ua/img/article/7833/46_main.1482787094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/46_tn.1482787094.jpg Политика 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

Сенат Нидерландов рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после 15 марта – МИД

Сегодня, 23:18

15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

Сенат Нидерландов рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после 15 марта, фото zn.ua
Сенат Нидерландов рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после 15 марта, фото zn.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом она сказала в эфире Громадського ТБ.

Как отметила Зеркаль, по подсчетам, сделанным нидерландским правительством, из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов (Палаты представителей) где-то 90-91 могут поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации.

"Что касается Сената, то Сенат не участвует в выборах, одновременно по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином (Марком) Рютте, он будет вносить в Сенат предложения по поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос довольно политизирован. Хотя сейчас можно сказать, что готовы поддержать ратификацию в Сенате 43-44 представителей из 75", – рассказала Зеркаль.

Как сообщалось, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств – членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.

В тот же день Рютте заявил, что намерен как можно быстрее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении.

Ранее в МИД Украины выражали надежду, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.
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Источник:

УНИАН

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