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Сенатор Маккейн о Киссинджере и сближении с РФ: "Путин понимает только силу" http://www.segodnya.ua/img/article/7853/32_main.1483444733.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/32_tn.1483444733.jpg Политика США должны усилить оборону Украины, считает Джон Маккейн

Сенатор Маккейн о Киссинджере и сближении с РФ: "Путин понимает только силу"

Сегодня, 13:58

США должны усилить оборону Украины, считает Джон Маккейн

Джон Маккейн Фото: president.gov.ua
Джон Маккейн Фото: president.gov.ua

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн исключает возможность принятия Конгрессом США решений, которые повредят свободе и независимости Украины.

Об этом Джон Маккейн заявил в интервью ТСН, отвечая на вопрос, станет ли экс-госсекретарь Генри Киссинджер посредником между Москвой и США. Ранее сообщалось, что Киссинджер якобы выступает за сближение РФ и США и снятие санкций в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

"Не верю, что мы поддержим какие-то соглашения, которые не гарантируют полную независимость Украины или любой другой страны в регионе. Мы усвоили уроки 30-х годов прошлого века, что означает заключать соглашения с диктатором. Конгресс США не одобрит ни одного действия, что повредит свободе и независимости Украины или стран Балтии. Мы за сделки, направленные на прекращение конфликтов. Однако, боюсь, мой опыт с Владимиром Путиным свидетельствует: единственное, что он понимает – сила , именно поэтому мы должны усилить оборону Украины и Балтии и поддерживать их. "Мир через силу", как сказал когда-то Рейган", – отметил Маккейн.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе. По информации немецкой газеты "Бильд", Киссинджер также разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.
россия, Путин, Донбасс, трамп, санкции, маккейн, киссинджер

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Источник:

ТСН

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