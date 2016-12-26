Шкиряк о крушении Ту-154: Самолет могли подорвать спецслужбы РФ
Чиновник считает, что Кремль мог пойти на такой шаг в качестве отвлекающего маневра для россиян от проблем насущных
За авиакатастрофой Ту-154 над Черным морем могут стоять российские спецслужбы, которые таким образом хотят отвлечь россиян от социально-экономических проблем в стране. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы МВД Зорян Шкиряк.
По его словам, эту трагедию могли организовать сознательно как отвлекающий маневр…
"Если говорить абстрактно о том, что произошло, я не отвергаю версию, что этот самолет могли подорвать российские спецслужбы... Это делается сознательно для того, чтобы выполнять те задачи, которые сегодня будут отводить российское общество от социально-экономических проблем", – предположил Шкиряк.
В свою очередь в Минтрансе РФ назвали основные версии катастрофы. По их мнению, теракт не рассматривается в качестве основной версии катастрофы самолета Ту-154. По словам Соколова, комиссия исходит из того, что причинами катастрофы Ту-154 могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.
Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.
На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.
По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом РФ Владимиром Путиным.
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