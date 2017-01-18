Шкиряк прокомментировал ситуацию вокруг Савченко и главарей "Л/ДНР"

Советник главы МВД Зорян Шкиряк негативно относится к действиям и высказываниям народного депутата Надежды Савченко, а также заявил, что Украина не собирается вести переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР". Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, Савченко пиарится на своих действия относительно оккупированного Донбасса.

"Лично я уже давно привык к ее информационным перформансам и созданию пиар-шоу в СМИ. Они (Савченко и главари боевиков "Л/ДНР" – ред.) действительно могут заговорить в Киеве, только в украинском суде. Мы им гарантируем пожизненный срок и трехразовое питание в украинской тюрьме. С террористами не договариваются, их уничтожают", – подчеркнул Шкиряк.

Напомним, как сообщалось 11 декабря, Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

Как заявляла 30 декабря Надежда Савченко, она планирует новые встречи с Александром Захарченко и Игорем Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве.

В свою очередь сами лидеры боевиков заявляют, что готовы решать вопросы по обмену пленными с Надеждой Савченко, а также гарантируют ей безопасность, если она решится приехать на оккупированные территории.