"Шокин в шоке": ВАСУ отказал рассматривать иск экс-генпрокурора – нардеп

Высший административный суд Украины не стал рассматривать иск бывшего генерального прокурора Виктор Шокина относительно восстановления в должности. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Виталий Куприй.

"Шокин в шоке. Высший админсуд не стал рассматривать его иск в связи с нарушением сроков на обжалование", – написал политик.

Также Куприй отметил, что после начала заседания пять человек обратились с инициативой о вступлении в дело в качестве третьих лиц, однако судья позже отклонил данные заявления.

"Очень интересное начало судебного заседания по делу Шокина. Кроме меня 4 человека подали административные иски о вступлении в дело в качестве третьих лиц. Но это не депутаты, голосовавшие за его освобождение. Кроме меня ни один из 289 депутатов, голосовавших за обжалуемое постановление ВРУ, на суд не явился. Всех все устраивает! Суд после обсуждения в совещательной комнате отклонил эти заявления о вступлении в дело", – написал нардеп.

Далее, по его словам, адвокаты Шокина попросили суд признать уважительной причиной пропуск срока на обжалование и восстановить их. Уважительная причина при этом – это "сбор доказательств".

Как сообщалось, Шокин подал иск в Высший административный суд Украины о признании незаконными и отмене решений о его увольнении, а также о восстановлении в административной должности. В деле указано, что истец – Виктор Шокин, ответчики – президент Украины Петр Порошенко, Верховная Рада (представитель ответчика – Николай Олефиренко).