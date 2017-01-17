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Швейцария готова отменить визы для Украины – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7891/4_main.1484664398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/4_tn.1484664398.jpg Политика Одна из самых благополучных стран мира готова открыть двери для украинцев, отметил президент

Швейцария готова отменить визы для Украины – Порошенко

Сегодня, 16:46

Одна из самых благополучных стран мира готова открыть двери для украинцев, отметил президент

Швейцария. Фото: asiareport.ru
Швейцария. Фото: asiareport.ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Швейцария предоставит безвизовый режим Украине, как только аналогичный шаг сделает Европейский союз. Об этом он сказал по итогам встречи с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард в Давосе, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, президент Швейцарии его заверила, что как только ЕС отменит визы для Украины, Швейцария также откроет двери для украинцев.

"Вы знаете, что мы ожидаем в ближайшее время решение Европарламента о безвизовом режиме. И было четко заявлено, что сразу же, как только Украина получит право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, Швейцария одновременно также предоставит безвизовый режим для украинских граждан", – заявил Порошенко.

Как известно, сегодня Порошенко находится в Давосе (Швейцария), где проходит Всемирный экономический форум.

Кроме того, как стало известно, президент Украины договорился с новым американским лидером Дональдом Трампом о встрече.
Швейцария, президент, ЕС, Порошенко, визы, безвизовый режим, экономический форум

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