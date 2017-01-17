Швейцария готова отменить визы для Украины – Порошенко

Одна из самых благополучных стран мира готова открыть двери для украинцев, отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Швейцария предоставит безвизовый режим Украине, как только аналогичный шаг сделает Европейский союз. Об этом он сказал по итогам встречи с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард в Давосе, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, президент Швейцарии его заверила, что как только ЕС отменит визы для Украины, Швейцария также откроет двери для украинцев.

"Вы знаете, что мы ожидаем в ближайшее время решение Европарламента о безвизовом режиме. И было четко заявлено, что сразу же, как только Украина получит право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, Швейцария одновременно также предоставит безвизовый режим для украинских граждан", – заявил Порошенко.

Как известно, сегодня Порошенко находится в Давосе (Швейцария), где проходит Всемирный экономический форум.

Кроме того, как стало известно, президент Украины договорился с новым американским лидером Дональдом Трампом о встрече.