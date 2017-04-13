Ситуация в Украине остается препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США – Тиллерсон

Вчера, 23:46

Госсекретарь отметил, что Россия может добиться прогресса в реализации Минских договоренностей путем снижения уровня насилия

Рекс Тиллерсон. Фото: AFP
Рекс Тиллерсон. Фото: AFP

Конфликт в Украине будет препятствовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона до момента его полного урегулирования, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Ситуация в Украине останется препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США до полной реализации Минских соглашений", – сказал Тиллерсон по итогам переговоров в Москве в среду.

Госсекретарь отметил, что Россия "может добиться прогресса в реализации минских договоренностей путем снижения уровня насилия, а также предпринимая шаги по выводу противостоящих Киеву сил и отводу тяжелых вооружений с тем, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою роль".

Как сообщалось, в среду днем в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова. Встреча прошла в широком формате с участием представителей делегаций двух стран в Доме приемов МИД России. Позже Тиллерсон встретился с Владимиром Путиным, хотя предварительно сообщалось, что такие переговоры не запланированы.
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Источник:

Интерфакс

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