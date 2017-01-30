Следствие по делу о госизмене Януковича не может быть завершено – адвокат

По словам Сердюка, для этого пока не выполнены все необходимые действия, в том числе со стороны РФ

Досудебное расследование по делу о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича не может быть завершено, поскольку запрос на международную правовую помощь к Генеральной прокуратуре РФ до сих пор находится на этапе выполнения, и самому Януковичу не вручено подозрение, заявляет адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Следователь объявил о своем желании завершить, однако защита это отвергла, сделав соответствующие письменные заявления с пометками в соответствующих материалах дела о том, что следствие до этого времени не может считаться завершенным… пока не будет допрошен Виктор Янукович и выполнен запрос Украины к российской стороне, который находится на стадии выполнения ", – сказал Сердюк журналистам в понедельник в Киеве.

Он также опроверг слова прокурора отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко о том, что защита Януковича отказалась ознакомиться с материалами досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене экс-президента. "Слова прокурора Кравченко, сказанные на брифинге, полностью опровергаю. Следствие по данному делу не может считаться завершенным, поскольку не выполнены необходимые действия, которые сейчас находятся на выполнении в Генеральной прокуратуре РФ", – сказал адвокат.

Сердюк отметил, что в своем ответе Генпрокуратура РФ указала, что запрос на международную правовую помощь находится на стадии выполнения. "До завершения выполнения данного запроса следствие не может быть завершено в соответствии с требованием закона. Не допрошен Виктор Янукович, не вручено сообщение о подозрении, он не обрел статус подозреваемого лица по данному делу", – пояснил защитник.

Кроме того, Сердюк напомнил, что 25 января заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос продлил сроки следствия по данному делу до 28 марта сего года.

Ранее прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что защита Виктора Януковича отказалась ознакамливаться с материалами досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене.

"Сегодня начался процесс ознакомления с материалами досудебного расследования и доказательствами, собранными во время досудебного расследования. Сегодня защитниками начато ознакомление с указанными материалами и доказательствами. Но сегодня они отказались начать ознакомление с материалами", – сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Кравченко, защитникам Януковича вручены повестки, чтобы они явились в суд для ознакомления с материалами досудебного расследования с 31 января по 3 февраля, а также 6-8 февраля текущего года. "Мы считаем, что эти сроки достаточны для ознакомления защитников", – сказал прокурор.

Кравченко также заявил, что если защита Януковича будет затягивать процесс ознакомления с материалами, то прокуратура намерена подать ходатайство в Печерский районный суд Киева, чтобы тот установил достаточные для ознакомления сроки.