Слушания по иску Украины в Международном суде ООН начнутся в марте

Сегодня, 02:10

16 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН 

Павел Климкин
Павел Климкин

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины начнутся в марте 2017 года, сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации", – сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером.

Как сообщалось, 16 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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