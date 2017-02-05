СМИ раскрыли судьбу санкций против России
ЕС планирует в марте продлить еще на полгода персональные санкции против России
В Европейском союзе изучают возможность продления санкций против граждан России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что ограничения планируется пролонгировать на шесть месяцев.
Напомним, 15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие антироссийских санкций до марта 2017 года.
Впервые санкции против России ЕС ввел в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.
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