СМИ раскрыли судьбу санкций против России

Сегодня, 08:39

ЕС планирует в марте продлить еще на полгода персональные санкции против России

В ЕС планируют продлить санкции против России еще на полгода. Фото: EPA
В ЕС планируют продлить санкции против России еще на полгода. Фото: EPA

В Европейском союзе изучают возможность продления санкций против граждан России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничения планируется пролонгировать на шесть месяцев.

Напомним, 15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие антироссийских санкций до марта 2017 года.

Впервые санкции против России ЕС ввел в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.
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