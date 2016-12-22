Соболев предложил неожиданный вариант начисления зарплаты депутатам

Сам нардеп не собирается голосовать за повышение зарплат парламентариям, так как считает это безответственным на данный момент

Народный депутат Егор Соболев считает, что депутатам нужно начислять зарплату исходя из их деклараций, так как не для всех она так важна. Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает NewsOne.

Он отметил, что при начислении зарплаты, нужно заглянуть им в декларации, чтоб понять, нуждается ли деньгах.

"Если у человека большое состояние, то зачем тратить деньги налогоплательщиков на сумму, которая никоим образом не влияет на бюджет этого человека. Однако есть нардепы, которым действительно нужна эта зарплата. Поскольку они не бизнесмены и таких нужно поддерживать", – рассказал Соболев.

В то же время он подчеркнул, что не собирается голосовать за законопроект о повышении депутатских зарплат.

"Я не буду голосовать за это решение. Это безответственно сейчас", – заявил политик.

Как стало известно, оклады народных депутатов в Украине собираются привязать к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (около 1600 грн), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась, исходя из минимальной заработной платы.

Как сообщалось ранее, народные депутаты с 1 ноября 2016 г. повысили себе заработную плату. Так, должностной оклад спикера Верховной Рады составит 30 минимальных зарплат, первого вице-спикера – 28, вице-спикера – 28, главы комитета, лидера фракции (депутатской группы) – 27, первого замглавы, замглавы, секретаря комитета, первого замглавы, замглавы фракции – 26, главы подкомитета комитета и члена комитета – 25 минимальных зарплат.

Однако две недели спустя Верховная Рада отменила двухкратное повышение зарплат народным депутатам.