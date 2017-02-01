Совбез ООН обсудит ситуацию на Донбассе 2 февраля

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности организации обсудит ситуацию на востоке Украины 2 февраля на открытом заседании. Об этом сообщается в Twitter украинской миссии.

РБ #ООН та #Україна як Голова з завтра слідкуватимуть за розвитком ситуації на Донбасі. Скликаємо засідання щодо України в четвер 22:00 зкч pic.twitter.com/aXKLCKZvke — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.

"СБ ООН и Украина как Председатель завтра будет следить за развитием ситуации на Донбассе. Собираем заседание по Украине в четверг в 22:00", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина 1 февраля станет председателем СБ ООН на месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал к немедленному прекращению огня на востоке Украины для предотвращения гуманитарного кризиса.