Совбез ООН обсудит ситуацию на Донбассе 2 февраля

Сегодня, 02:26

Украина 1 февраля станет председателем Совбеза ООН на месяц

Владимир Ельченко, фото НВ
Владимир Ельченко, фото НВ

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности организации обсудит ситуацию на востоке Украины 2 февраля на открытом заседании. Об этом сообщается в Twitter украинской миссии.

"СБ ООН и Украина как Председатель завтра будет следить за развитием ситуации на Донбассе. Собираем заседание по Украине в четверг в 22:00", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина 1 февраля станет председателем СБ ООН на месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал к немедленному прекращению огня на востоке Украины для предотвращения гуманитарного кризиса.
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"Сегодня"

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