Совбез ООН рассмотрит на закрытом заседании ситуацию в Авдеевке

Сегодня, 23:31

По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины

Совбез ООН рассмотрит на закрытом заседании ситуацию в Авдеевке
Совбез ООН рассмотрит на закрытом заседании ситуацию в Авдеевке

Совет безопасности ООН во вторник, 31 января, рассмотрит в закрытом режиме обострение ситуации на востоке Украины, сообщает "Радио ООН".

"По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины", – сказано в сообщении "Радио ООН" на официальной странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Ранее во вторник народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщи, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации в г.Авдеевке Донецкой области.
Порошенко, ООН, Совет безопасности ООН, пасе, Арьев, совбез, авдеевка, на востоке Украины, блок петра порошенко, обострение
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Совбез ООН рассмотрит на закрытом заседании ситуацию в Авдеевке". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

dialog.ua

В ООН призывают немедленно прекратить боевые действия на Донбассе

Сегодня, 23:16

Организация призывает допустить гуманитарные организаций и ОБСЕ к местам обстрелов

Донбасс

Пункты обогрева обеспечены тепловыми пушками, фото dsns.gov.ua

Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки

Сегодня, 22:59

Функционируют мобильные пункты обогрева и полевые кухни

Мнения

Георгий Тука. Фото из открытых источников

Чего добивается Путин? - Тука прокомментировал обострение боев под Авдеевкой

Сегодня, 22:49

По словам чиновника, Кремль пытается заставить Украину начать прямые переговоры с боевиками - но этого не будет

Донбасс

Геннадий Зубко, фото Пресс-служба Кабмина Украины

Зубко: Отработаны сценарии эвакуации из Авдеевки и возможные транспортные коридоры

Сегодня, 22:45

По его словам, главная проблема - в городе так и необеспеченный "режим тишины"

Донбасс

Павел Жебривский, фото Facebook

Власти готовы к эвакуации населения Авдеевки в случае морозов - Жебривский

Сегодня, 22:16

По его словам, сегодня катастрофы особо нет

Политика

Марьяна Беца, фото qha.com.ua

Украина на заседании ОБСЕ заявила о нарушении Россией минских договоренностей

Сегодня, 21:59

Также украинская делегация рассказала о количестве погибших и раненых в боях возле Авдеевки  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования