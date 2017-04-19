США четко осознают роль Украины в мире – Порошенко

Сегодня, 12:52

Президент Украины напомнил, что на прошлой неделе у него был телефонный разговор с госсекретарем США

Петр Порошенко, фото president.gov.ua
Петр Порошенко, фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что США четко осознают роль Украины в мире. Об этом Порошенко сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений "Четем Хауз" в Лондоне.

"Иногда я слышу, как люди спрашивают: почему мы должны беспокоиться об Украине? Для того, чтобы быть ясно: я не имею в виду секретаря Тиллерсона, с которым у меня был телефонный разговор на прошлой неделе, перед тем как он встретился с Путиным. Я считаю, что дипломатическая и политическая Америка имеет четкое понимание о роли Украины", – заявил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко призвал британцев поддерживать санкции против России, которые нужны для того, чтоб Москва шла на диалог. Президент призвал не верить никому, кто говорит, что антироссийские санкции не нужны.

"Для того, чтоб мы могли двигаться по нашему пути улучшения, санкции должны оставаться против России. Не верьте всем, кто говорит, что санкции не нужны. Это единственный механизм, чтоб держать Россию за столом переговоров", – сказал Порошенко.
россия, США, Украина, Порошенко

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Источник:

УНИАН

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