Переговоры Трампа и Порошенко: в Белом Доме сделали важное заявление по России

Телефонный разговор Трампа и Порошенко состоялся в ночь на воскресенье

Администрация президента США Дональда Трампа считает Россию одной из сторон конфликта на Донбассе.

Это следует из официального заявления офиса пресс-секретаря Белого дома, которое было сделано по итогам телефонного разговора между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Дональдом Трампом, отметил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Президент Дональд Трамп только что (в 5 часов вечера субботы) имел очень хороший разговор с Президентом Украины Петром Порошенко о решении различных вопросов, включая длительный конфликт Украины с Россией", – говорится в коммюнике Белого дома.

В свою очередь Цеголко отметил, что именно в сообщении, где говорится о "конфликте Украины с Россией" – США дали понять, что считают РФ стороной конфликта на Донбассе.

Напомним, телефонный разговор Трампа и Порошенко состоялся в ночь на воскресенье.