Переговоры Трампа и Порошенко: в Белом Доме сделали важное заявление по России

Сегодня, 09:42

Телефонный разговор Трампа и Порошенко состоялся в ночь на воскресенье

Белый дом, фото AFP
Белый дом, фото AFP

Администрация президента США Дональда Трампа считает Россию одной из сторон конфликта на Донбассе.

Это следует из официального заявления офиса пресс-секретаря Белого дома, которое было сделано по итогам телефонного разговора между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Дональдом Трампом, отметил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Президент Дональд Трамп только что (в 5 часов вечера субботы) имел очень хороший разговор с Президентом Украины Петром Порошенко о решении различных вопросов, включая длительный конфликт Украины с Россией", – говорится в коммюнике Белого дома.

В свою очередь Цеголко отметил, что именно в сообщении, где говорится о "конфликте Украины с Россией" – США дали понять, что считают РФ стороной конфликта на Донбассе.

Напомним, телефонный разговор Трампа и Порошенко состоялся в ночь на воскресенье.
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