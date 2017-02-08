США не заметили крупномасштабного движения российский войск на границе с Украиной

Сегодня, 09:40

В Пентагоне не считают, что Москва готовится "к чему-то большему"

США не видят большого движения сил РФ на границе с Украиной. Фото: соцсети
США не видят большого движения сил РФ на границе с Украиной. Фото: соцсети

В Пентагоне заявили, что не видят крупномасштабных перемещений российских сил возле границ с Украиной. Об этом сказал официальный представитель оборонного ведомства СШ Джефф Дэвис, передает РИА Новости.

"Мы не видели какого-либо крупномасштабного перемещения российских сил, которые могли бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего. Есть обострение насилия, но на данный момент мы не видим причины считать, что это часть более широкой проблемы или подготовка к чему-то большему", – заявил Дэвис.

Как сообщалось, ранее издание New York Times предположило, что президент США Дональд Трамп стал на сторону хозяина Кремля Владимира Путина в вопросе Украины.
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