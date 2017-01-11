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США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины – Тиллерсон http://www.segodnya.ua/img/article/7874/25_main.1484164915.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/25_tn.1484164915.jpg Политика Кандидат на пост госсекретаря США отметил, что США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России

США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины – Тиллерсон

Сегодня, 22:12

Кандидат на пост госсекретаря США отметил, что США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России

Рекс Тиллерсон. Фото: AFP
Рекс Тиллерсон. Фото: AFP

Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон.

"Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это (вхождение Крыма в состав России – Ред.), если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ", – сказал он, отвечая на вопрос на слушаниях в сенате. – "Без этого мы никогда признаем этого", – добавил он.
США, Крым, рф, Тиллерсон, Рекс Тиллерсон

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Источник:

Интерфакс

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