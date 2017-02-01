Госдеп США призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе

США обеспокоены насилием на востоке Украины и призывают к перемирию, подтверждая приверженность реализации Минских соглашений, сообщил в заявлении и.о. представителя госдепартамента Марк Тонер.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины вокруг Авдеевки и Ясиноватой. С 28 января специальная наблюдательная миссия ОБСЕ сообщала о резком росте боевых действий, включая применение тяжелой артиллерии и другого оружия, запрещенного минскими соглашениями", — заявил Тонер.

"Бои стоили десятков жертв среди украинских военных и 10 пострадавших мирных жителей. Также 17 тысяч гражданских лиц, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без воды, отопления или электричества. Чтобы предотвратить более широкий гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному постоянному прекращению огня и полному, беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ. Мы также подтверждаем, что США поддерживают полную реализацию Минских соглашений", — заявил Тонер.



