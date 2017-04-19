США вернут Украине деньги Лазаренко, но на особых условиях – ГПУ

Енин уточнил, что средства могут быть возвращены Украине для борьбы с бедностью, поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией

Правительство США вернет Украине средства, украденные экс-премьером-министром Украины Павлом Лазаренко, на определенных условиях. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги потрачены", – сказал Енин.

Он уточнил, что средства могут быть возвращены Украине для борьбы с бедностью, поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией.

"Эти вопросы будут стоять отдельно на повестке дня украинского-американских переговоров", – пояснил Енин.

Он также добавил, что процесс возвращения украденных активов может занять некоторое время, ведь средства находятся на счетах пяти различных юрисдикций.

"В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств", – пояснил Енин.

Напомним, Енин сообщил, что защита экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко предлагала правительству США заключить соглашение на условиях "50 на 50" в рамках дела о незаконном выводе 280 млн долл. из Украины.

В 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

Ранее экс-заместитель генпрокурора Николай Обиход сообщил, что в частности, речь идет о 280 млн долл., которые были арестованы на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках, а потом еще раз арестованы органами американской юстиции.