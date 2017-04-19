США вернут Украине деньги Лазаренко, но на особых условиях – ГПУ

Сегодня, 17:48

Енин уточнил, что средства могут быть возвращены Украине для борьбы с бедностью, поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией

Павел Лазаренко. Фото: zn.ua
Павел Лазаренко. Фото: zn.ua

Правительство США вернет Украине средства, украденные экс-премьером-министром Украины Павлом Лазаренко, на определенных условиях. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги потрачены", – сказал Енин.

Он уточнил, что средства могут быть возвращены Украине для борьбы с бедностью, поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией.

"Эти вопросы будут стоять отдельно на повестке дня украинского-американских переговоров", – пояснил Енин.

Он также добавил, что процесс возвращения украденных активов может занять некоторое время, ведь средства находятся на счетах пяти различных юрисдикций.

"В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств", – пояснил Енин.

Напомним, Енин сообщил, что защита экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко предлагала правительству США заключить соглашение на условиях "50 на 50" в рамках дела о незаконном выводе 280 млн долл. из Украины.

В 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

Ранее экс-заместитель генпрокурора Николай Обиход сообщил, что в частности, речь идет о 280 млн долл., которые были арестованы на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках, а потом еще раз арестованы органами американской юстиции.
США, генпрокуратура, Лазаренко, Енин

Вы сейчас просматриваете новость "США вернут Украине деньги Лазаренко, но на особых условиях – ГПУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Было немало тех, кто со страхом, явно или тайно ожидал, что Кравченко назначат премьером, а к этому шло

Интервью с экс-командующим Внутренними войсками Поважнюком: "Смерти Кравченко желали тайно и явно"

3 Марта, 08:02

Экс-командующий ВВ Владимир Поважнюк — о том, почему не согласен с версией самоубийства бывшего главы МВД, кому тот мешал как сильный соперник, и могла ли быть причастна к его устранению специальная группа ликвидаторов

Авто

Уникальный автомобиль

Украинец выставил на продажу уникальный деревянный автомобиль

22 Февраля, 07:02

Левая часть машины представляет собой купе, а правая — кабриолет в стиле 1930-х годов

Мнения

Ляшко раскритиковал Тимошенко. Фото: facebook.com/O.Liashko

"Проходимка" – Ляшко не верит, что Тимошенко встречалась с Трампом

4 Февраля, 21:36

Нардеп заявил, что в Штатах Тимошенко могла встретиться разве что с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко

Украина

Евгений Енин. Фото: facebook.com/eugene.enin

ГПУ знала о 30 млн долларов Лазаренко в Литве - Енин

12 Января, 14:31

Генеральная прокуратура рассчитывает вернуть эти деньги в Украину после решения американского суда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования