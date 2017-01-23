Стали известны нардепы, которых ГПУ подозревает в неуплате налогов

По ходатайству Генеральной прокуратуры Печерский суд Киева принял решение о проверке девяти народных депутатов, которых правоохранители подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом заявляется Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а также из решений Печерского суда от 16 января.

Отмечается, что решения судом были опубликовано по ходатайству ГПУ, которая расследует действия нардепов в ч.3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов).

Таким образом, Государственной фискальной службе поручено проверить декларации нардепов Олеся Довгого, Андрея Лозового, Юрия Солода (муж Натальи Королевской), Борислава Розенблата, Андрея Рыбалку, Александра Горбунова, Виктора Романюка и Геннадия Бобова.

ДФС должна проверить нардепа Олеся Довгого из группы "Воля народа".

Довгий задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн грн. В то же время, как утверждают в ГПУ со ссылкой на данные налоговой, в 1998-2015 гг. Довгий официально заработал только 11,8 млн грн. Кроме того, нардеп Довгий в 2015 году приобрел корпоративные права ООО "КВ Менеджмент" за 15 млн грн, задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости.

Суд разрешил проверить Борислава Розенблата от "Блока Петра Порошенко". Так, Розенблат задекларировал почти 109 млн грн на счетах в банках и наличными. Но, как утверждают в ГПУ, в 1998-2015 гг. Розенблат уплатил налоги только с 3,3 млн грн.

Также должны проверить Евгения Бакулина, члена фракции "Оппозиционный блок", экс-председателя правления НАК "Нафтогаз".

Бакулин задекларировал деньги наличными и в банках в эквиваленте 42,4 млн грн, дом, купленный в 2011 году за 5,4 млн грн., а также два авто, суммарная стоимость которых около 2,5 млн грн. При этом, прокуратура располагает данными, что в 1998-2015 гг. Бакулин уплатил налоги с 13 млн грн доходов.

Будут проверять нардепа Андрея Лозового, замглавы фракции "Радикальной партии Олега Ляшко".

Лозовой задекларировал наличными 150 тыс. евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс. гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого нардепу неизвестна. В то же время, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные 2015 года о 69,5 тыс. грн. зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученных на выполнение депутатских полномочий.

Должны проверить Андрея Рыбалку от "Радикальной партии Олега Ляшко". Нардеп Рыбалка задекларировал более 49 млн грн наличными и в банках при том, что в 1999-2015 гг. уплатил налоги только с 16 млн грн дохода.

Проверять будут также нардепа Александра Горбунова от "Народного Фронта", который задекларировал активы в эквиваленте 12 млн грн. При этом в ГПУ со ссылкой на данные налоговой утверждают, что Горбунов с 1998 заработал только 1,2 млн грн.

Известно, что будут проверять Виктора Романюка от "Народного Фронта", который задекларировал более 15 млн грн наличными при том, что в 1998-2015 гг. уплатил налоги с 1,4 млн грн.

Есть решение суда по проверке нардепа Юрия Солода от "Оппозиционного блока", мужа нардепа Натальи Королевской.

Солод задекларировал почти 35 млн грн, а также квартиру стоимостью более 8 млн грн. При этом, в 1998-2015 гг. Солод официально заработал чуть более 3 млн грн.

Еще ГПУ попросила проверить нардепа Геннадия Бобова из группы "Возрождение".

Бобов задекларировал наличными 100 млн грн, 2,5 млн долларов и 1,8 млн долларов своей жены. По информации ДФС, в 1998-2015 гг. Бобов заработал 118,7 млн грн.

В то же время, как указано в решении суда, у налоговиков есть информация, что нардепу Бобову в 2015 году были выплачены 17,7 млн грн дивидендов от "АФ" Согласие "и ЧП" Шанс ", которые он не задекларировал, а также в 2014 году на его счета поступили переводы от 40 физлиц в размере 1-3 млн грн каждый. Теперь, по решению суда, ДФС должна проверить достоверность этой информации.

Как заявляли в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, полная проверка электронных деклараций начнется после регистрации Министерством юстиции Украины порядка контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления.