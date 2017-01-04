Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Стало известно имя нардепа, помощника которого задержали на крупной взятке http://www.segodnya.ua/img/article/7855/17_main.1483528778.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/17_tn.1483528778.jpg Политика По словам самого политика, его помощник только 26 декабря подал документы на работу и в течение месяца был на испытательном сроке 

Стало известно имя нардепа, помощника которого задержали на крупной взятке

Сегодня, 13:18

По словам самого политика, его помощник только 26 декабря подал документы на работу и в течение месяца был на испытательном сроке 

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Стало известно имя народного депутата, помощника которого во Львове задержан на взятке в 140 тысяч гривен. Им оказался депутат от "Народного фронта" Юрий Савчук, который уже прокомментировал задержание своего помощника Петра Яремчука на взятке, сообщает телеканал "112 Украина".

"Об этом задержании я узнал сегодня утром. Петр Яремчук был принят по документам ко мне помощником только 26 декабря. Он еще не получил от меня удостоверение помощника народного депутата. Хочу сказать, что перед законом все равны, поэтому этот человек, если докажут, что он совершил преступление, должен понести наказание. Только по документам он принят на работу, по регистрации ВР. Он не получал от меня удостоверение, он не принимал участия ни в какой деятельности в работе на сегодняшний день", – отметил он.

"Только 26 декабря он подал документы на работу. У него был испытательный срок на один месяц", – добавил Савчук.

Также депутат рассказал, что знаком с Петром Яремчуком еще с прошлой каденции.

"Я этого человека видел на Майдане, мы общались, у нас было знакомство. Но о работе речь до этого не шла. Он попросился на работу, у меня была вакансия. Принял его с испытательным сроком. Я даже на тот момент еще не видел направления, которое ему можно было бы поручить в работе. С моей стороны никаких действий не будет. Есть правоохранительные органы, пусть они занимаются этим и передают дело в суд", – прокомментировал нардеп.

На сайте Рады говорится, что Петр Яремчук работает помощником по срочному трудовому договору на постоянной основе.

"Это вопрос к ВР и тем, кто вносит это на сайт", – заявил Савчук и подчеркнул, что до 26 декабря с задержанным не работал.

Напомним, во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата, который требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур. Как сообщили правоохранители, помощник нардепа также обещал бизнесменам за деньги не создавать препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома и не направлять депутатские запросы и обращения в правоохранительные и контролирующие органы.
взятка, депутат, Яремчук, нардеп, савчук, задержали, помощник, удостоверение

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно имя нардепа, помощника которого задержали на крупной взятке ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: pixabay.com

Убийство военного в Донецкой области: мужчину застрелил сослуживец

Вчера, 13:02

Правоохранители задержали жителя Запорожья 1973 года; подозреваемый находится в изоляторе временного содержания

Одесса

Фото AFP

В центре Одессы произошла стрельба: есть раненый

Вчера, 12:14

Компания мужчин поссорилась с охранником кафе, один из посетителей открыл стрельбу

Донбасс

Савченко приехала в Мариуполь. Фото: Facebook

Савченко прибыла на Донбасс

2 Января, 18:02

Народный депутат побывала в гостях у украинских военных и сфотографировалась с ними

Политика

Антон Геращенко. Фото из соцсетей

Геращенко раскрыл новые подробности по стрельбе Пашинского

2 Января, 17:43

Владелец машины, из-за которой начался инцидент в лесу, дал показания и пролил свет на случившееся, сказал нардеп

Запад

На месте инцидента

Во Львове мужчина с ножами устроил погром в супермаркетах

2 Января, 17:09

Неадекватного мужчину забрали в психиатрическую больницу

Украина

Сергей Пашинский. Фото: скриншот

В полиции рассказали подробности по нападению на Пашинского

1 Января, 13:51

У задержанного мужчины уже были проблемы с законом, в частности из-за нанесения людям телесных повреждений, говорят правоохранители

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.