Стало известно имя нардепа, помощника которого задержали на крупной взятке

По словам самого политика, его помощник только 26 декабря подал документы на работу и в течение месяца был на испытательном сроке

Стало известно имя народного депутата, помощника которого во Львове задержан на взятке в 140 тысяч гривен. Им оказался депутат от "Народного фронта" Юрий Савчук, который уже прокомментировал задержание своего помощника Петра Яремчука на взятке, сообщает телеканал "112 Украина".

"Об этом задержании я узнал сегодня утром. Петр Яремчук был принят по документам ко мне помощником только 26 декабря. Он еще не получил от меня удостоверение помощника народного депутата. Хочу сказать, что перед законом все равны, поэтому этот человек, если докажут, что он совершил преступление, должен понести наказание. Только по документам он принят на работу, по регистрации ВР. Он не получал от меня удостоверение, он не принимал участия ни в какой деятельности в работе на сегодняшний день", – отметил он.

"Только 26 декабря он подал документы на работу. У него был испытательный срок на один месяц", – добавил Савчук.

Также депутат рассказал, что знаком с Петром Яремчуком еще с прошлой каденции.

"Я этого человека видел на Майдане, мы общались, у нас было знакомство. Но о работе речь до этого не шла. Он попросился на работу, у меня была вакансия. Принял его с испытательным сроком. Я даже на тот момент еще не видел направления, которое ему можно было бы поручить в работе. С моей стороны никаких действий не будет. Есть правоохранительные органы, пусть они занимаются этим и передают дело в суд", – прокомментировал нардеп.

На сайте Рады говорится, что Петр Яремчук работает помощником по срочному трудовому договору на постоянной основе.

"Это вопрос к ВР и тем, кто вносит это на сайт", – заявил Савчук и подчеркнул, что до 26 декабря с задержанным не работал.

Напомним, во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата, который требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур. Как сообщили правоохранители, помощник нардепа также обещал бизнесменам за деньги не создавать препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома и не направлять депутатские запросы и обращения в правоохранительные и контролирующие органы.