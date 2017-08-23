Стало известно, когда Порошенко может выступить с посланием к Раде

Обращение президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде может произойти в первый рабочий день новой сессии парламента – 5 сентября. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий, передает 112.ua.

Он отметил, что это еще не утверждено, однако ориентировочно послание президента состоится 5 сентября.

"Я еще не обсуждал с ним этот вопрос, но, как понимаю, в первый день. Я боюсь сказать непроверенную информацию. Мы завтра с ним, очевидно, обсудим этот вопрос. Но, по моей предварительной информации, это должно быть в первый же день заседания, во вторник, в начале сессии", – сказал Парубий.

Что касается самой работы Верховной Рады, то спикер отметил, что осень пройдет под знаком реформ.

"У нас будет осень реформ в целом. Моя инициатива будет заключаться в том, чтобы мы смогли сесть со всеми главами фракций, в том числе с представителями Кабмина, и сделать подетальный план, каким будет рассмотрение реформ. Ключевые реформы – это образовательная, медицинская, пенсионная и судебная. Каждая из них – это очень объемный документ, и он несет кардинальные изменения в ту или иную реформу. Я лично буду предлагать начать с образовательной реформы, так как считаю, что она может быть наиболее объединяющей, – она объединит зал в начале пленарных заседаний", – добавил он.

В мае сообщалось, что Петр Порошенко образовал рабочую группу, которая в трехмесячный срок должна подготовить проект ежегодного послания главы государства к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, и утвердил ее личный состав.