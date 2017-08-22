Стало известно, когда Порошенко встретится с главой Пентагона

Вчера, 16:33

Это будет первый визит министра обороны США в Украину за последние десять лет

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: AFP
Президент Украины Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко 24 августа проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита главы государства в США в июне этого года", – говорится в сообщении.

Церемония встречи начнется в 12:00 в Администрации президента на ул. Банковая.

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При этом отмечается, что в 12:50 – украинский президент и глава Пентагона сделают заявления для представителей СМИ.
США, переговоры, Порошенко, госдеп, Мэттис

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